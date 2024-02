Mit Mut in die Aufstiegsrunde: Frauen der Westerwald Volleys träumen vom Durchmarsch in die Oberliga

Als Aufsteiger haben die Frauen der Westerwald Volleys auf Anhieb in der Rheinland-Pfalz-Liga Fuß gefasst und dürfen nun sogar vom Durchmarsch in die Volleyball-Oberliga träumen.

Bereit für den Durchmarsch? Die Frauen der Westerwald Volleys spielen um den Aufstieg in die Oberliga. Foto: Andreas Hergenhahn

„Zunächst freuen wir uns natürlich, dass wir es als Aufsteiger geschafft haben, direkt in die Aufstiegsrunde zu kommen“, sagt Trainer Simon Krippes, dessen Mannschaft es am ersten Spieltag in Vallendar mit dem Team der LAF Sinzig zu tun bekommt (Sonntag, 15 Uhr).

„Natürlich gehen die beiden Staffelsieger Sinzig und vor allem Vallendar, die nur einen Satz verloren haben, als Favoriten ins Rennen“, weiß Krippes. „Personell sind wir leider etwas geschwächt, aber wenn wir einen guten Tag erwischen, ist vieles möglich. Unser Ziel ist, in der ersten Runde gegen das Team aus Sinzig mutig aufzutreten und so vielleicht eine kleine Überraschung möglich zu machen.“ ros