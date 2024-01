Das nächste Auswärtsspiel, die nächste Pflichtaufgabe: Die Volleyballerinnen des FC Wierschem gastieren am 14. Spieltag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei dem ASV Landau. Um im Aufstiegsrennen weiter ordentlich mitzumischen, müssen sie am Sonntag (13 Uhr) gegen den Tabellensechsten nicht nur gewinnen, sondern idealerweise dreifach punkten.