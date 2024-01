Seit drei Wochen grüßen die Volleyballerinnen des FC Wierschem in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar von der Tabellenspitze, diese Position möchten sie auch im Jahresauftaktspiel beim TuS Heiligenstein am Samstag (19 Uhr) in Römerberg-Heiligenstein verteidigen. „Jetzt sind wir zum ersten Mal die Gejagten“, sagt FC-Trainer David Hück Reudelsdorf. „Wir gehen aber trotzdem mit der Einstellung rein, dass wir nichts zu verlieren haben.“