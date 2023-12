Wierschem

Maifeldvolleys sind der klare Favorit: Wierschem empfängt TV Rohrbach

Für die Volleyballerinnen des FC Wierschem endet die Hinrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Sonntag (ab 16 Uhr) mit einem Heimspiel in der Polcher Maifeldhalle gegen den Tabellenachten TV Rohrbach aus dem Saarland.