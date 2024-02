Die Volleyballerinnen des FC Wierschem bleiben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar an Tabellenführer TV Düppenweiler dran. Die Saarländerinnen siegten gegen den Dritten TGM Mainz-Gonsenheim II klar mit 3:1, die Maifeldvolleys zogen beim 3:0 (25:20, 25:23, 25:22) gegen Gastgeber VSC Guldental souverän nach. Für den erst dritten Auswärtssieg benötigten sie in der Realschulhalle in Langenlonsheim nur 74 Minuten.