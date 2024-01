Sechs Partien stehen für die Volleyballerinnen des FC Wierschem noch an in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, das bereits vorletzte Heimspiel steigt am Sonntag (ab 16 Uhr) in der Polcher Maifeldhalle. Der Gegner des Tabellenzweiten ist das weit abgeschlagene Schlusslicht VC Mainz, „und natürlich sind wir klarer Favorit“, sagt FC-Trainer David Hück Reudelsdorf.