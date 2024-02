Männer des VSC Guldental im Abstiegskampf: Ohne Scholl wird es schwer

Die Männer des VSC werden am Samstag um 18 Uhr bei der TS Germersheim in der Pfalz erwartet. Die Gastgeber stehen in der Tabelle auf Rang vier. Im Gegensatz zu ihnen brauchen die Guldentaler noch jeden Punkt, um dem Abstieg zu entgehen. Dem VSC fehlt Matteo Scholl, was die Aufgabe erschwert, in Germersheim zu punkten.

Die VSC-Frauen sind am Sonntag um 15 Uhr beim VC Mainz zu Gast. Das Mainzer Team steht mit vier Punkten am Tabellenende und bereits als Absteiger fest. Der bisher einzige Sieg war den Mainzerinnen im Vorrundenspiel in Langenlonsheim gegen den VSC geglückt. Die Guldentalerinnen sind auf Wiedergutmachung aus und wollen den Gastgeberinnen die Punkte streitig machen wollen. sag