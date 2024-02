Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys bestreiten an diesem Sonntag ihr letztes Heimspiel der Saison 2023/2024 in der Regionalliga Südwest. Um 16 Uhr trifft die SG der Vereine VC Neuwied und DJK Andernach in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule in Andernach auf den TSV Speyer.