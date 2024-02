LAF Sinzig verzichten auf ein Geisterspiel – Dann lieber vor Zuschauern in Breisig antreten

Schon etwas mehr als vier Jahre haben die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig kein Heimspiel mehr in der Rhein-Ahr-Sporthalle B austragen können. Und entgegen der zuletzt geäußerten Hoffnung, gegen die SG Rodheim am Samstag (19 Uhr) zurückkehren zu können, müssen sich die Sinziger weiter in Geduld üben. Das Heimspiel gegen die Mannschaft aus dem hessischen Wetteraukreis wurde in die Halle der Bad Breisiger Lindenschule verlegt.