Plus Sinzig

LAF Sinzig peilen Rang drei an – Darmstadt fest im Blick

Von Lutz Klattenberg

In der Volleyball-Regionalliga Südwest erwarten die LAF Sinzig am Sonntag (15 Uhr) den TV Walpershofen zum Nachholspiel. Die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer will mit dem sechsten Sieg in Serie unmittelbaren Anschluss zu Tabellenplatz drei aufnehmen, der vom DSW Darmstadt gehalten wird. Die Darmstädter sind in 14 Tagen zu Gast am letzten Spieltag in der Bad Breisiger Rheintalhalle.