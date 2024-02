Zum zweiten Mal nacheinander mussten die Volleyballer der LAF Sinzig in der Regionalliga Südwest über fünf Sätze gehen, zum zweiten Mal bewies die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer dabei mehr Stehvermögen. Im Heimspiel in Bad Breisig bezwangen die LAF die TGM Mainz-Gonsenheim in 121 Minuten mit 3:2 (25:21, 17:25, 22:25, 25:23, 15:13).