Plus Blankenloch

Krippes-Team hat Klassenverbleib vor Augen: Westerwald Volleys landen wichtigen Auswärtssieg in Blankenloch

Von Marco Rosbach

Lesezeit: 2 Minuten

Die Westerwald Volleys sind auf einem guten Weg, auch in der kommenden Saison in der Dritten Liga Volleyball zu spielen. In der extrem ausgeglichenen Süd-Staffel setzte sich der Aufsteiger im Nachholspiel bei der TSG Blankenloch mit 3:1 (25:20, 20:25, 25:19, 25:18) durch und hat damit als Tabellensechster den Klassenverbleib dicht vor Augen.