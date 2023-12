Kellerduell in der Bundesliga: VC Neuwied und USC Münster stehen gleichsam unter Druck

Den Volleyballerinnen des VC Neuwied stehen in der Frauen-Bundesliga zwei besonders wichtige Spiele zum Ende der Hinrunde 2023/2024 ins Haus. An diesem Samstag empfängt das Bundesliga-Schlusslicht zunächst den USC Münster in eigener Halle (19 Uhr, Sporthalle Rhein-Wied-Gymnasium in Neuwied). Eine Woche später (Samstag, 9. Dezember ab 18 Uhr) steht das zweite Kellerduell binnen einer Woche bei den Ladies in Black Aachen für Neuwied auf dem Spielplan.