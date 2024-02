Plus Sinzig/Bad Breisig Keine Rückkehr für LAF Sinzig – Rhein-Ahr-Sporthalle nicht nutzbar Nun herrscht bei den Regionalliga-Volleyballern der LAF Sinzig zumindest Gewissheit: In dieser Saison wird es keine Rückkehr mehr in die Sinziger Rhein-Ahr-Sporthalle B geben. Vorgezogene Montagarbeiten lassen dort keinen Vereinssport in den nächsten Wochen zu. Von Lutz Klattenberg

Für die LAF läuft die Saison in der Regionalliga Südwest noch fünf Wochen mit fünf Heimspielen, die nun allesamt in der Halle der Bad Breisiger Rheintalschule ausgetragen werden. Am Samstag (19 Uhr) ist dort die bereits abgestiegene TG Hanau zu Gast. „Es ist schade, dass wir in dieser Saison nicht mehr ...