Am Donnerstag war Alexander Krippes noch guter Dinge, mit „zwei, drei Optionen“ Richtung Breisgau aufbrechen zu können. Doch diese Hoffnung zuerschlug sich bis zur Abfahrt am Samstag, sodass der Spielertrainer mit seinen Westerwald Volleys in Minimalbesetzung zum Auswärtsspiel der Dritten Liga beim USC Freiburg antreten musste.