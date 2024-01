Im „Spitzenreiter light“: Können sieben Etzbacher den Primus noch mal ärgern?

Zum Abschluss des alten Jahres haben es die Verbandsliga-Volleyballer angesichts einer 1:3-Heimniederlage gegen Bad Salzig II verpasst, den Auftakt ins neue Jahr zu einem echten Spitzenspiel zu machen. Zwar tritt die Mannschaft um Spielertrainer Julian Schröder an diesem Samstag in Wirges (15 Uhr) als erster Verfolger gegen Tabellenführer SG Westerwald Volleys II an. Jedoch hat die Zweitvertretung des Drittligisten bereits fünf Zähler mehr auf dem Konto und zudem noch ein Spiel mehr auszutragen.