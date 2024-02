Plus Feldkirchen/Neuwied/Andernach Heimspiel gegen TV Walpershofen: Stellt der TV Feldkirchen die Weichen auf Klassenverbleib? Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys Neuwied/Andernach und ihre männlichen Kollegen vom TV Feldkirchen tummeln sich im letzten Drittel der Saison 2023/2024 in der Regionalliga Südwest in ähnlichen Tabellengefilden. Nach unten wollen beide Teams den Abstand zumindest wahren, und nach oben schielen sie auf die Verfolger der Topteams ihrer Spielklasse. Von Christoph Hansen

VC Wiesbaden III - SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach (Sa., 15 Uhr, Sporthalle am 2. Ring in Wiesbaden). „In der Tabelle sind die Mannschaften zuletzt noch enger zusammengerückt. Das hatte ich so nicht erwartet. Sowohl Wiesbaden als auch wir haben etliche Punkte liegen gelassen. Das Hinspiel gegen Wiesbaden III war ...