An diesem Samstag bestreiten sowohl die Verbandsliga-Volleyballer als auch Landesliga-Volleyballerinnen der SSG Etzbach ihre letzten Heimspiele der Saison, und das zeitgleich ab 13 Uhr in der Großsporthalle in Hamm. Während die Männer bei ihrem Koppelspieltag mit zwei Siegen die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach bringen können, geht es für die Frauen im Kampf gegen den Abstieg nach mehr als zwei Monaten Spielpause ans Eingemachte.