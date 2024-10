Plus Feldkirchen

Feldkirchen setzt auf gute Erinnerung – Heimspiel gegen Vellmar

Von Lutz Klattenberg

Mit dem 3:2-Derbysieg bei den LAF Sinzig haben die Volleyballer des TV Feldkirchen in ihrem dritten Saisonspiel der Regionalliga Südwest die ersten beiden Punkte eingefahren. Im Heimspiel gegen SSC Vellmar, den Vizemeister der Vorsaison, will die Mannschaft von Trainer Andreas Kurz am Samstag ab 19 Uhr nachlegen, bevor eine dreiwöchige Spielpause ansteht.