Feldkirchen ist im Derby Außenseiter – TVF spielt in Sinzig

Von Lutz Klattenberg

i Feldkirchens Trainer Andreas Kurz war mit der Vorbereitung unzufrieden, hofft aber jetzt darauf, dass seine Mannschaft „immer besser wird“. Foto: Jörg Niebergall

In der Volleyball-Regionalliga Südwest kommt es am Sonntag (13 Uhr) zum Derby zwischen den LAF Sinzig und dem TV Feldkirchen, die beide noch nicht so recht angekommen sind in der Saison.