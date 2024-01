FC Wierschem will zurück in die Erfolgsspur: Beim Vorletzten ist ein Sieg für die Maifeldvolleys Pflicht

Kurz durchschütteln und dann zurück in die Erfolgsspur – so heißt es für die Volleyballerinnen des FC Wierschem. Die haben vor Wochenfrist beim TuS Heiligenstein mit 1:3 und dadurch auch die Tabellenführung in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verloren. Das Gastspiel am Samstag (16 Uhr) beim Vorletzten TV Wiesbach soll nun deutlich erfolgreicher verlaufen. „Bei der Tabellenkonstellation ist ein Sieg für uns natürlich Pflicht“, erklärt David Hück Reudelsdorf.