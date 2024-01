Die Volleyballerinnen des FC Wierschem haben die Riesenchance vertan, in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die Tabellenführung zu übernehmen. Die Steilvorlage, die der TV Düppenweiler mit seiner Niederlage in Guldental am Samstag geliefert hatte, konnten die Maifeldvolleys nicht nutzen. Im Gegenteil: Nach ihrem 1:3 (17:25, 20:25, 25:23, 21:25) am Sonntag beim ASV Landau droht nun auch der Verlust des zweiten Platzes, sofern die TGM Mainz-Gonsenheim II ihr Nachholspiel gewinnt.