Plus Ludwigsburg DM in Ludwigsburg: WWV-Talente Ferdinand und Trefflich landen mit der TGM Mainz-Gonsenheim auf Platz elf i Bei den Westerwald Volleys haben sie in dieser Saison Drittligaluft geschnuppert, im Nachwuchsbereich spielen Pablo Ferdinand (stehend, 6. von rechts) und Simon Trefflich (stehend, 4. von rechts) für die TGM Mainz-Gonsenheim. Foto: Gerrit Jann/TGM Bei den Westerwald Volleys haben sie in dieser Saison Drittligaluft geschnuppert, im Nachwuchsbereich spielen Pablo Ferdinand (stehend, 6. von rechts) und Simon Trefflich (stehend, 4. von rechts) für die TGM Mainz-Gonsenheim. Lesezeit: 1 Minute

Die südwestdeutsche Vizemeisterschaft in der U 18 reichte nicht zur DM-Qualifikation, dafür gelang durch den Sieg im Südwesten mit der U 20 der Sprung unter die besten 16 Teams in Deutschland. Zur DM in Ludwigsburg reiste das 14-köpfige Team mit starker Besetzung, Trainer Matthias Mollenhauer und den Co-Trainern Gerrit Jann sowie Erwin ...