Auf der einen Seite des Netzes in der Stuttgarter „Scharrena“ standen eine Fülle von internationalen Nationalspielerinnen mit ihrer außergewöhnlichen Klasse. Auf der anderen der Partie der Volleyball-Bundesliga die lernwilligen Deichstadtvolleys. So kann man das klare Ergebnis des derzeitigen Klassenprimus Allianz MTV Stuttgart gegen den Aufsteiger VC Neuwied 77 relativieren – 3:0 (25:14, 25:16, 25:19) in 67 Minuten.