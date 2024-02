Plus Hamm Die einen sind Vizemeister, die anderen wohl abgestiegen: Freude und Trauer liegen bei der SSG Etzbach nah beieinander Die Ergebnisse, die die Volleyballteams der SSG Etzbach in ihren letzten Heimspielen der Saison zustande gebracht haben, dürften für unterschiedliche Gemütslagen gesorgt haben. Von Andreas Hundhammer

Rheinland-Pfalz-Liga Frauen Die Tagesform würde wie so oft entscheiden, war sich Hans-Jürgen Schröder vor dem Play-Down-Halbfinale seiner SSG Etzbach sicher gewesen. Dass sich dann am Samstagnachmittag der VBC Haßloch glatt in drei Sätzen (25:19, 25:19, 25:20) durchsetzte, zeigte ziemlich eindeutig, bei wem die Tagesform weniger stimmte. Dabei hatte SSG-Coach Schröder zunächst noch ...