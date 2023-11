Deichstadtvolleys im DVV-Pokal: Potsdams Trainer erwartet ganz anderes Spiel als in der Bundesliga

Am vergangenen Samstag verloren die Volleyballerinnen des VC Neuwied ihr Auswärtsspiel in der Bundesliga beim SC Potsdam klar mit 0:3. Sieben Tage später treffen die Potsdamerinnen an diesem Samstag ab 19 Uhr, dieses Mal in Neuwied (Sporthalle Rhein-Wied-Gymnasium), erneut auf die Deichstadtvolleys. Das Spiel ist eins von nur zwei Duellen zwischen zwei Erstligisten in der Pokalrunde der letzten 16 Mannschaften. Im zweiten erwartet der USC Münster am Abend die Roten Raben Vilsbiburg.