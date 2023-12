Plus Bad Salzig Bad Salziger sebamed-Volleys: Nächster Hit steigt bei „Erzfeind“ Wiesbach Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel: Für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig geht es nach der 1:3-Niederlage daheim gegen den Spitzenreiter Saarlouis nun als Dritter zum Zweiten TV Wiesbach. Der erste Aufschlag wird am Sonntag um 16 Uhr übers Netz flattern.

Das genannte Trio hat sich an der Spitze abgesetzt, Saarlouis führt das Feld nach dem Erfolg in der Bopparder Großsporthalle mit 27 Punkten aus zehn Spielen an, danach folgen die von vielen als Titelfavorit gehandelten Wiesbacher mit 23 Punkten aus neun Partien, Bad Salzig hat wie Saarlouis schon zehnmal gespielt ...