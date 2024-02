Doppelschicht am Wochenende für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig: Am Samstagabend (19 Uhr) steht das Auswärtsspiel des Tabellendritten beim Drittletzten TV Bliesen in St. Wendel an. Am Sonntag (16 Uhr) kommt Schlusslicht TV Brebach nach Boppard.