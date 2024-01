Zweites Heimspiel innerhalb einer Woche, zweites Heimspiel innerhalb einer Woche gegen eine Regionalliga-Reserve: Die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig treffen am Samstag um 18 Uhr in der Bopparder Großsporthalle auf den TSV Speyer II. Vor allem eines soll dann anders werden als in der Vorwoche gegen die TGM Mainz-Gonsenheim II: das Ergebnis.