Bad Salzig weicht nach Emmelshausen aus – 3:0 oder 3:1 bringt Platz eins über Nacht

Es wird wieder ernst und langsam sogar richtig ernst für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig: Am Samstagabend um 18 Uhr holen die Bad Salziger ihr Heimspiel gegen U.N.S Rheinhessen nach und weichen dabei nach Emmelshausen aus. Mit einem glatten Sieg im Spiel gegen den Fünften könnte der Dritte die Weichen für ein ganz spannendes Finale stellen.

Bei einem 3:0 oder 3:1 wären die Bad Salziger (42 Punkte) über Nacht Erster, am Sonntag empfängt der Zweite Wiesbach (44) den Ersten Saarlouis (45). Und am kommenden Woche hat Bad Salzig Wiesbach zu Gast. Alles ist also noch möglich. „Wir haben die Spannung“, sagt Bad Salzigs Spielertrainer Julius Hammes und schmunzelt: „Manche haben auch die Anspannung.“ Die sebamed-Volleys sind soweit komplett, Youngster Jan Schulz-Utermöhl war die Woche über krank.

Neben den Senioren kann übrigens auch die U 18 der Bad Salziger am Wochenende Großes in die Wege leiten: Als Zweiter der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft nehmen sie an den Südwestdeutschen Meisterschaften im saarländischen Bliesen teil.