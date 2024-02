Bad Salzig vor dem Endspurt: Erst Pflicht im Saarland, dann Kür mit zwei Heimspielen?

Eine unfreiwillige Pause hatte Volleyball-Oberligist TV sebamed Bad Salzig in der Vorwoche wegen der Verlegung des Spiels gegen U.N.S. Rheinhessen einlegen müssen, mittlerweile steht der Nachholtermin fest. Zunächst aber steht am Samstagabend (20 Uhr) die Partie beim TV Saarwellingen an.

Es könnte ein Saisonendspurt nach dem Motto „Erst die Pflicht, dann die Kür“ werden, denn der Tabellendritte Bad Salzig fährt als klarer Favorit zum Vorletzten Saarwellingen, der als Absteiger fest steht. „Es dürfte nichts anbrennen, wir sind hochmotiviert“, sagt Bad Salzigs Spielertrainer Julius Hammes. Sollte Bad Salzig gewinnen, wäre alles angerichtet für den Endspurt.

Am 9. März wird um 18 Uhr in Emmelshausen gegen den Fünften Rheinhessen nachgeholt. Zum Abschluss am 17. März könnte es dann in Boppard gegen den Zweiten Wiesbach zum Showdown um den Aufstiegsrelegationsplatz kommen. Sogar Platz eins ist theoretisch noch drin bei drei Punkten Rückstand auf Saarlouis.