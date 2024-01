Plus Bad Salzig Bad Salzig: Start mit einigen Unwägbarkeiten – Zu Gast beim VSC Spike Guldental Das Jahr 2024 beginnt für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig auswärts: Es geht am Samstag (16 Uhr) nach Langenlonsheim zum VSC Spike Guldental. Auf dem Papier heißt es Favorit Bad Salzig, in der Realität gibt es einige Unwägbarkeiten vor dem Spiel des Tabellendritten beim Viertletzten. Von Mirko Bernd

Da wäre zum einen die Pause über Weihnachten und Neujahr, die für den einen oder anderen Bad Salziger krankheitsbedingt kein kontinuierliches Training zuließ. Am 16. Dezember 2023 hatte die letzte Partie stattgefunden, die Bad Salziger waren mit einem starken 3:0 in Germersheim in die Pause gegangen. „Das Training war nicht so ...