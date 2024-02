Plus Saarwellingen Bad Salzig schlägt Saarwellingen klar: Pflicht ist erfüllt, jetzt wartet Kür Die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig dürfen sich auf einen interessanten und vermutlich sehr spannenden Saisonendspurt freuen: Durch das 3:0 (25:17, 25:17, 25:18) beim Tabellenvorletzten TV Saarwellingen festigte Bad Salzig erst einmal Platz drei hinter dem Favoritenduo Saarlouis und Wiesbach. Beide feierten ebenfalls klare Siege. Mussten sie auch, denn Bad Salzig kann beiden noch in die Suppe spucken. Von Mirko Bernd

Die Konstellation: Saarlouis hat 45 Punkte bei einem Satzverhältnis von 47:16, Wiesbach 44 Zähler und ein Satzverhältnis von 47:15, dahinter lauert mit 42 Punkten (46:16). Die sebamed-Volleys holen am 9. März in Emmelshausen gegen den Fünften U.N.S. Rheinhessen nach, am 10. März empfängt Wiesbach Saarlouis. Und am letzten Spieltag kommt ...