Ausrufezeichen: Bad Salzig schlägt Saarlouis zum Start

Die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig haben einen Auftaktsieg gefeiert, der ihnen Auftrieb für die kommende Runde geben dürfte: Mit 3:1 (25:22, 25:16, 23:25, 25:14) schlugen die Bad Salziger in der Bopparder Großsporthalle die VSG Saarlouis, einen der Hauptkonkurrenten in der vergangenen Saison im Kampf um die Meisterschaft.

Bad Salzigs Spielertrainer Julius Hammen (links) und Timo Herrmann waren die meiste Zeit Herr der Lage beim 3:1 Sieg in der Bopparder Großsporthalle gegen die VSG Saarlouis.

Bad Salzigs Spielertrainer Julius Hammen (links) und Timo Herrmann waren die meiste Zeit Herr der Lage beim 3:1 Sieg in der Bopparder Großsporthalle gegen die VSG Saarlouis. Foto: hjs-Foto

Anzeige

„Es war das erwartet harte Spiel“, sagte Bad Salzigs Spielertrainer Julius Hammes, der mit seinen Teamkollegen in den ersten beiden Sätzen relativ schnell mit dem Spiel der Gäste klar kamen. „Sie spielen sehr langsam mit höhen Pässen über außen“, sagte Hammes über die Herangehensweise der erfahrenen Gäste, die in der vergangenen Saison in einem dramatischen Schlussspurt Dritter hinter Saarlouis und Meister sowie Regionalliga-Aufsteiger TV Wiesbach wurden.

Der Sieg der Bad Salziger könnte deshalb ein Fingerzeig sein. Oder, wie es Hammes im Vorfeld formuliert: ein Ausrufezeichen. Denn nach dem 3:1 dürfte klar sein, dass die sebamed-Volleys ein gehöriges Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden werden in dieser Runde. mb