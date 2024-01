In der Hinrunde war der Einbruch nach zwei umkämpften Durchgängen in Satz drei und vier erfolgt, diesmal kamen die Westerwald Volleys gleich zu Beginn nicht auf Touren gegen die TG Rüsselsheim. So hatte Alexander Krippes, der Spielertrainer des Drittliga-Aufsteigers aus Ransbach-Baumbach und Dernbach, arge Bedenken, dass sein Team überhaupt einen vierten Satz erleben würde.