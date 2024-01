19:17-Führung reicht gegen Aachen nicht aus: VC Neuwied verpasst spät den ersten Satzgewinn

Das Volleyballjahr 2024 begann für die Deichstadtvolleys des VC Neuwied wie das alte 2023 nur fünf Tage zuvor geendet hatte: Mit einer 0:3-Niederlage in der Bundesliga. War zunächst der VfB Suhl in einem Auswärtsspiel der Gegner gewesen, besiegten nun die Ladies in Black Aachen die Mannschaft von VCN-Trainer Tigin Yaglioglu in der Sporthalle des Neuwieder Rhein-Wied-Gymnasiums vor 225 Zuschauern in den Sätzen mit 25:20, 25:19 und 25:14.