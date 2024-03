Plus Rhein-Lahn

Zwei Siege im letzten Doppel: Bezirksligist VfL Osterspai zeigt Nerven wie Drahtseile

Von Nico Schmidt

Die SG Untere Lahn marschiert in der Tischtennis-Bezirksoberliga weiterhin in Richtung Meisterschaft. In der Bezirksliga hat der VfL Osterspai die Chance auf den Klassenverbleib gewahrt.