Zwei Aspekte können dem TTC Karla Mut machen – Kalenborn und Sinzig II sind klar favorisiert

Von Bernd Linnarz

In der Tischtennis-Bezirksoberliga steigt am Samstag ein kleines Derby. Ab 17 Uhr erwartet der TTC Karla in der Mehrzweckhalle Lantershofen die Reserve von Eintracht Mendig. „Ich selbst kann leider nicht mitspielen, aber Stefan Ockenfels ist wieder mit dabei“, sagt TTC-Mannschaftsführer Marvin Krupp.