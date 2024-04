Wirges und Mündersbach sind heiß auf Siege: Berus wird im Abstiegskampf zum echten Prüfstein

Zumindest an diesem Wochenende wird der TTC Berus zum Zünglein an der Waage im Abstiegskampf der Tischtennis-Oberliga. Das Team aus dem Saarland gastiert zunächst beim TTC Wirges (Samstag, 18 Uhr), ehe der Auftritt bei der TTG Mündersbach/Höchstenbach folgt (Sonntag, 11 Uhr).

Beide Westerwälder Teams wollen den Klassenverbleib schaffen und peilen Siege gegen Berus an. „Wir sind hochmotiviert, auch Berus noch zu schlagen um weiter ein Wörtchen mitzureden“, sagt der Wirgeser Mannschaftsführer Michel Müller. „Bei einem Sieg wären wir punktgleich mit Berus und an Mündersbach vorbei gezogen.“

Sollte es so kommen, will Mündersbach kontern. „Das wird für uns ein Highlight im Überlebenskampf“, sagt TTG-Sprecher Dennis Leicher. „Wir wollen die Punkte in Höchstenbach behalten, alle brennen darauf.“ ros