Vor Auswärtspartien bei Topteams: Zwei Rückkehrer machen Weitefeld Hoffnung

Nach vier 1:9-Pleiten in Folge, von denen die jüngsten gegen bei Finthen und in Wirges besonders schmerzten, steht dem TuS Weitefeld-Langenbach in der Tischtennis-Oberliga Südwest ein hartes Wochenende mit Auswärtsspielen beim Tabellendritten TTF Frankenthal (Samstag, 15.30 Uhr) sowie beim Zweiten TTC Oggersheim (Sonntag, 14 Uhr) bevor.

Auch wenn die Westerwälder in beiden Duellen selbst in Bestbesetzung nicht über die Rolle des Außenseiters hinauskommen würden, so nähern sie sich ihrer stärksten Formation wenigstens wieder an. War zuletzt Paul Richter der einzige etatmäßige Stammspieler gewesen, so stehen dem TuS diesmal wieder René Wallmeroth und Felix Meyer zur Verfügung. Komplettiert wird das Quartett durch Filip Flemming, der damit den weiterhin verletzten Phil Schweitzer ersetzt.

„Mit der Aufstellung ist die Hoffnung auf Erfolgserlebnisse natürlich deutlich größer“, atmet Richter vor den Partien gegen „zwei harte Brocken“ ein wenig durch. „Wenn alle gut spielen, ist durchaus was drin“, glaubt er an eine Wiederholung der respektablen Hinrunden-Ergebnisse von 5:5 (Oggersheim) und 4:6 (Frankenthal).