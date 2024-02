Plus Grenzau Vierter Sieg in Folge: Grenzauer Zug hat auch im Derby gegen Mainz 05 keine Bremse Als nach fast dreieinhalb Stunden der kleine weiße Plastikball auf die Kante des Schlägers von Rares Sipos knallt und von dort Richtung Dachgebälk springt, gibt es in der Zugbrückenhalle kein Halten mehr. Draußen, nur wenige Meter entfernt, schlummern die Gleise der stillgelegten Brexbachtalbahn vor sich hin, doch drinnen hat der Zug keine Bremse, wie es aus den Lautsprecherboxen dröhnt. Das passt nicht nur zur närrischen Zeit und zum Gegner aus der Fastnachtshochburg Mainz, nein, auch für die aktuelle sportliche Situation ist es der perfekte Soundtrack. Von Marco Rosbach

Fand sich der TTC Zugbrücke Grenzau Mitte Dezember noch mit 6:12 Punkten in den Niederrungen der Tischtennis-Bundesliga wieder, so ist die Mannschaft von Trainer Slobodan Grujic vier Spiele und vier Siege später ein absolut ernstzunehmender Kandidat für einen Play-off-Platz geworden. In der Saison 2014/15 gelang dem Traditionsverein aus dem Westerwald ...