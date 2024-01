VfR Simmern rutscht auf Abstiegsplatz ab

Wieder einmal war auf Simmerns Brett eins Markus Streicher Verlass. Aber eben nur auf Streicher. Sein Doppelsieg an der Seite von Kapitän Justin Seckler und seine beiden Einzelerfolge blieben die einzigen Glücksmomente. „Nur mit Markus' Punkten lässt sich in der Liga nichts ausrichten“, wusste auch Seckler. „Höhr spielte auch in voller Besetzung und drehte zwei Partien nach 0:2 und 1:2-satzrückstand“, relativierte er den hohen Ausgang ein wenig. Da die Gastgeber zuvor bereits Spitzenreiter Mainz III schlagen konnten, zogen sie (11:11 Punkte) an Simmern (8:12 Punkte) vorbei.

Der VfR rutscht damit auf den ersten Abstiegsplatz acht ab und muss nun den Blick nach unten richten. Weiter geht es am 3. Februar mit dem Heimspiel gegen Daun-Gerolstein. swr