Simmern

VfR Simmern: Abstiegsgefahr ist noch nicht gebannt – Bestbesetzung soll es richten

So ganz ist die Abstiegsgefahr für den VfR Simmern in der Tischtennis-Verbandsoberliga noch nicht gebannt. Drei, vier Punkte wird man bestimmt noch brauchen, um auch nächste Saison sicher in der sechsthöchsten Liga antreten zu dürfen. Im Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen den Tabellenzweiten TTC GW Zewen (23:9 Punkte) rechnet sich der VfR (Sechster, 13:13 Punkte) durchaus etwas aus.