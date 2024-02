Plus Rhein-Lahn VfL Nastätten ist beim 2:8 in Andernach chancenlos Ein gelungener Karnevalsausflug sieht wahrlich anders aus: Nach dem etwas unglücklichen Heimverlust gegen den TTV Andernach in der Hinrunde setzte es für den VfL Nastätten in der Tischtennis-Rheinlandliga gegen starke Gastgeber auswärts eine deutliche 2:8-Niederlage. Von Nico Schmidt

Von Anfang an lief es alles andere als rund beim VfL: Nach dem 1:1 in den Doppeln hieß es recht schnell 1:5 aus Nastätter Sicht. Lediglich Frederik Hoffmann, der zuvor bereits an der Seite von Noel Witzky sein Doppel gewonnen hatte, gelang ein Sieg in seinem Einzel. Abteilungsleiter Manuel Lenz bilanzierte: ...