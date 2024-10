Verbandsliga: Simmern II holt den erhofften Punkt in Kirn

Auf einen (ersten) Punkt hatte Mannschaftsführer Julio Perez Rua für seinen VfR Simmern II vor der Begegnung des zweiten Spieltages in der Verbandsliga Süd-West bei Mitaufsteiger TTC Grün-Weiss Kirn gehofft – und genau der wurde es beim 5:5. Vor allem hielten bei den Kreisstädtern die Nerven, nach einem schnellen 0:3 stand es wenig später sogar 2:5. So mussten die verbleibenden drei Einzel „kommen“ – und sie kamen.

Anzeige

Arvid Kammann, Enrico Liesenfeld und Youngster Andrej Meier stellten auf 5:5, zuvor siegten Joachim Baustert und abermals Meier in der Hinrunde. Was das Unentschieden aufwertet: Mit 5:1 Punkten und 25:5 Spielen ist Kirn II Zweiter, also nur gegen Simmern gab man überhaupt Spiele ab. Simmern II ist mit 1:3 Zählern Sechster. Weiter geht es am Samstag um 15 Uhr mit dem Derby daheim gegen den TuS Dichtelbach, der am Wochenende frei hatte. swr