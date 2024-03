Verbandsliga: Dichtelbach beseitigt Restzweifel mit 6:4 gegen tapferen Tabellenletzten

Wer irgendwelche Restzweifel am Klassenverbleib des TuS Dichtelbach in der Tischtennis-Verbandsliga hegte, kann nun komplett beruhigt sein. Spätestens mit dem 6:4 gegen den tapferen Tabellenletzten SV Trier-Olewig, sind diese ausgeräumt.

„Wir sind katastrophal gestartet“, erzählte Mannschaftsführer Nico Ballbach. Zwei verlorene Doppel dokumentieren das: „Auch danach habe ich wirklich gute Olewiger gesehen, wir hingegen waren sehr träge – erst zum Schluss hin wurde es besser.“ Das mündete darin, dass Arturo Pastoriza (2), Dario Stenzhorn (2), Ballbach und Joel Mähringer in ihren Einzeln das knappe 6:4 ins Ziel brachten.

Die Klasse gehalten, das Spiel gewonnen, zufrieden war Ballbach dennoch nicht: „Wir warten halt weiterhin auf den ersten, guten Auftritt in dieser Saison,ich bin aber optimistisch, dass der noch kommt“, lässt sich der Kapitän nicht entmutigen. Mit jetzt 13:15 Punkten wird es auch am Ende der Saison ziemlich sicher der derzeitige Tabellenplatz sechs werden für den TuS. Am Samstag kommt dann erst einmal das Topteam des Tabellenzweiten SV Wolsfeld in den Hunsrück. swr