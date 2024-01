Plus Nassau/Lebach TV 1860 Nassau erfüllt mit dem 7:3 bei der DJK Heusweiler seine Pflicht Obwohl Tischtennis-Oberligist TV 1860 Nassau mit Markus Beckmann und Christian Schanne zwei etablierte Kräfte zu ersetzen hatte und es Probleme bei der Anreise in den Lebacher Stadtteil gab, brannte für das Team von Erwin Gabel beim Tabellenvorletzten DJK Heusweiler nichts an. Die Lahnstädter erfüllten ihre Pflicht im Saarland mit 7:3 und festigten die Tabellenführung. Von Stefan Nink

1:1 hieß es nach den beiden Doppeln, nachdem die beiden Nassauer Routiniers Zsolt-Georg Böhm und Michal Vavra einen 1:2-Rückstand in den Sätzen an ungewohnten Tischen zu Gabels Erleichterung doch noch umgebogen hatten. Ersatzmann Jan Herschel, der in der Nassauer Jugend groß geworden war, wehrte sich zur Freude Erwin Gabels achtbar. Der ...