TuS Weitefeld-Langenbach startet in die Saison: Heimspiel gegen TTG Mündersbach/Höchstenbach

Weiterhin weht ein Hauch von Tischtennis-Oberliga Südwest durch die Turnhalle in Weitefeld. Zumindest am Sonntag ab 12 Uhr, wenn die beiden Absteiger TuS Weitefeld-Langenbach und die TTG Mündersbach/Höchstenbach ihren Saisonauftakt in der Tischtennis-Verbandsoberliga bestreiten.