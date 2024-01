TTG Mündersbach verliert erneut: Aufsteiger nach 1:9 gegen Nünschweiler in der Rückrunde noch ohne Punkt

Nach den Niederlagen bei den TTF Frankenthal (2:8) und dem TTC Oggersheim (1:9) brachte auch das erste Heimspiel der Rückrunde in der Tischtennis-Oberliga nicht den erhofften Erfolg für die TTG Mündersbach/Höchstenbach.

Dem TTC Nünschweiler musste sich der Aufsteiger ebenfalls deutlich geschlagen geben und „kam mit 1:9 unter die Räder“, wie Mannschaftsführer Olaf Weigold es formulierte. „Unsere Nummer eins konnte verletzungsbedingt nur eingeschränkt spielen“, so Weigold weiter.

Eine Verletzung am Handgelenk der Schlaghand sorgte dafür, dass Spitzenspieler Jakub Reliszka in seinem Einzel genauso leer ausging wie all seine Teamkollegen auch. Den einzigen Punkt für die Westerwälder holte Weigold im Doppel mit Marcel Rahms gegen Henry Wiche und Marcel Dohmen.

„Der Gegner war in Summe auch zu stark“, bilanzierte Mündersbachs Mannschaftsführer. In der Tabelle belegt der Oberliga-Aufsteiger aktuell Rang sieben. ros