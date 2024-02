TTG Mündersbach muss liefern: Aufsteiger spürt vor Oberliga-Derby gegen Wirges Druck

In der Tischtennis-Oberliga richten sich am Sonntagmorgen die Blicke auf das Westerwald-Derby zwischen der TTG Mündersbach/Höchstenbach und dem TTC Wirges.

Bis zum vergangenen Wochenende warteten die Wirgeser vergeblich auf ihren ersten Sieg, doch nach dem 7:3 gegen Heusweiler schöpfen Michel Müller und Co. wieder Hoffnung und wollen „das letzte Stück vom Strohhalm“ möglichst lange in ihren Händen halten.

Die Mündersbacher waren als Aufsteiger stark in die Saison gestartet, konnten dieses Niveau aber nicht ganz halten und sind in der Tabelle auf den nicht sicheren achten Platz abgerutscht. „Es beginnen die Wochen der Wahrheit“, sagt TTG-Sprecher Dennis Leicher mit Blick auf den Doppelspieltag gegen Wirges (Sonntag, 11 Uhr) und Klein-Winternheim (Sonntag, 15 Uhr).

„Wir müssen alles versuchen, um wieder an die Leistung der Vorrunde anzuknüpfen“, sagt Leicher. „Dafür gilt es, in jedem Spiel an die Grenze zu gehen.“ ros